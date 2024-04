Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern war es wieder mal so weit, die Zinsen wurden ein weiteres Mal nicht angetastet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Markt rechne mit der ersten Zinssenkung im Juni - eine Garantie habe EZB-Chefin Christine Lagarde jedoch nicht abgeben wollen. Mit der Aussage "Was im Euro-Raum geschieht, wird nicht das Spiegelbild dessen sein, was in den USA geschieht." deute Christine Lagarde an, dass die EZB unabhängig handeln werde. ...

