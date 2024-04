Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß haben die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank abermals keine Anpassungen an den drei Leitzinssätzen vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Demnach sei der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte unverändert bei 4,50% belassen worden, die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität (4,75%) sowie die Einlagefazilität (4,00%) seien ebenfalls unangetastet geblieben. In der entsprechenden Pressemitteilung werde nun darauf verwiesen, dass sich die Leitzinsen nach Auffassung des Rates auf einem Niveau befinden würden, das einen erheblichen Beitrag zum anhaltenden Inflationsrückgang leiste. Die EZB lasse sich im Statement nicht in die Karten schauen, ob sie wirklich im Juni handeln werde. ...

