Teslas Batteriepartner Panasonic Energy hat den Bau einer neuen F&E-Einrichtung zur Entwicklung von Batterie-Produktionsverfahren in Japan abgeschlossen. Die neue Anlage grenzt an ein bestehendes Panasonic-Werk, in dem Automotive-Batterien vom Band laufen. Die neue vierstöckige Einrichtung hat Panasonic an seine bereits vorhandene Batterie-Fabrik in Suminoe (einem Stadtteil von Osaka) angegliedert. Sie soll sich auf "die Fertigung der nächsten Generation" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...