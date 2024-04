Die Vulcan Energy Resources-Aktie (WKN: A2PV3A) sprang in den beiden letzten Handelstagen in Summe um +40% nach oben. Am Mittwochmorgen zeichnet sich mit einem Minus von rund 5% jedoch eine leichte Korrektur ab. Was steckt hinter dem Kurssprung des deutschen Lithium-Explorateurs? Vulcan Energy Resources vorgestellt Vulcan Energy Resources Ltd. ist ein deutsch-australisches Unternehmen, das im Bereich der Lithiumförderung und -veredelung tätig ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...