Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.04.2024

Kursziel: 77,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Starke Wachstumsdynamik setzt sich auch in Q1/2024 fort

Nachdem die Shelly Group AD bereits mit positiven Meldungen in das laufende GJ gestartet ist, folgten nun vorläufige Umsatzzahlen für das Q1. Diese fielen trotz der starken Vorjahresbasis erneut hoch und sogar noch über unseren Erwartungen aus.



Erlösentwicklung in Q1 übertrifft wiederholt unsere Prognose: Nach vorläufigen Berechnungen kann die Gruppe auf einen erfolgreichen Jahresstart blicken. So erzielte Shelly Konzernumsätze i.H.v. 40,2 Mio. BGN bzw. 20,5 Mio. EUR, was einem spürbaren Zuwachs von 45,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht und unsere Erwartungen damit übertraf (MONe: 39,3 Mio. BGN). Hierbei ist zu betonen, dass im Q1/2023 bereits eine eindrucksvolle Steigerungssrate von über 60% yoy verzeichnet wurde, weshalb uns der erneute Zuwachs umso stärker beeindruckt. Wenngleich keine Aussage zum Ergebnisniveau getroffen wurde, sind wir zuversichtlich, dass sich das EBIT-Margenprofil aufgrund des anhaltend attraktiven Produktmixes bei leicht über 25% bewegen dürfte.



Anzahl angebundener Installateure nimmt stetig zu - Erschließung weiterer professioneller Marktsegmente: Erst kürzlich verkündete das Unternehmen den Launch eines Such-Tools, um Endkunden auf dem deutschen Markt den Zugang zu verfügbaren Elektriker-Kapazitäten zu erleichtern. Für die Installateure lassen sich auf diesem Wege zusätzliche Aufträge generieren. Dass dies aus Sicht der Anbieter attraktiv ist, unterstreicht die steigende Anzahl angebundener Partner und damit die zunehmende regionale Abdeckung. Nach einer erfolgten Testphase wird die Installateur-Suche perspektivisch auch in weiteren Regionen ausgerollt. Darüber hinaus vermeldete Shelly im Rahmen der Light+Building-Messe die Einbindung von weiteren etablierten Standards, um den Wettbewerbsvorteil der hohen Konnektivität nochmals zu stärken. Konkret können nun Shelly-Produkte der Reihen Shelly Pro sowie Pro PM in bestehende KNX-Lösungen implementiert werden, ohne dass vorhandene Verkabelungen verändert werden müssen. KNX ist einer der führenden Premium-Standards im Bereich der Hausund Gebäudeautomation, wodurch wir das zusätzliche Marktpotenzial als hoch einschätzen. Ebenso werden Kunden von DALI-kompatiblen Beleuchtungssystemen noch im ersten Halbjahr von den vielseitigen Shelly-Anwendungsszenarien profitieren können. Hierfür wird künftig ein sich noch in der Entwicklung befindliches Produkt die kabellose Anbindung sicherstellen. Diese Errungenschaften dürften zwar nicht direkt zu substantiellen Umsatzbeiträgen führen, jedoch insbesondere die Markenposition sowohl bei Endkunden als auch der Seite der professionellen Anbieter manifestieren.



Ausblick bestätigt: Mit Bekanntgabe der vorläufigen Q1-Umsatzzahlen bestätigte Shelly die Guidance für 2024, die ein Top Line-Zuwachs von min. 40,2% yoy und eine EBIT-Expansion von min. 36,2% yoy in Aussicht stellt. Mit dem bisher unter Beweis gestellten eindrucksvollen Track Record (CAGR 19-23p: 44,8%) in Kombination mit den avisierten Produkt-Launches in diesem Jahr (40-60 Stk.) wirkt die Prognose u.E. konservativ und dürfte bei gleichbleibenden Marktbedingungen komfortabel erreicht werden. Der Jahresauftakt mit einem erlösstarken Q1 verleiht hierzu bereits ersten Rückenwind.



Fazit: Bei derart hoher Wachstumsdynamik nimmt die Vergleichsbasis für den jeweils nächsten Datenpunkt immer weiter zu. Nichtsdestotrotz gelingt es dem IoT-Anbieter kontinuierlich, das starke Wachstum aufrecht zu erhalten. Für uns kommt den Q1-Zahlen eine hohe Bedeutung mit entsprechender Signalwirkung zu, da Shelly unter Beweis stellt, die im Vorjahr gesetzte Hürde weiterhin deutlich überschreiten zu können. Auch wenn der Kurs seit Jahresbeginn um rd. +40% deutlich gestiegen ist, bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel i.H.v. 77,00 BGN.





