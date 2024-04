Amazon-iRobot-Deal geplatzt?

Werbung







Mit dem Kauf des Branchenpioniers iRobot wollte Amazon seine Rolle im vernetzten Zuhause ausbauen. Allerdings sieht die EU-Kommission die Gefahr, dass Amazon zahlreiche Rivalen von iRobot behindern könnte.



Wettbewerbshüter in Brüssel und Washington torpedierten den Kauf des Robotersauger-Herstellers iRobot durch den US-Konzern Amazon. Mit dem Kauf des Branchenpioniers verfolgte Amazon das Ziel, seine Rolle im vernetzten Zuhause ausbauen zu können. Das Unternehmen iRobot ist vor allem für seine selbstfahrenden Sauger unter dem Markennamen Roomba bekannt. Allerdings sah die EU-Kommission jedoch die Gefahr, dass Amazon auf seiner Handelsplattform Rivalen von iRobot behindern könnte. Amazon-Chef Andy Jassy wies die Bedenken zurück und betonte, dass Amazon am Verkauf von Geräten anderer Anbieter mindestens genauso viel Geld verdiene, wie bei den eigenen Produkten.









