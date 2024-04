London (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat hat am 11. April 2024 seine drei Leitzinsen wie erwartet unverändert bei 4,5%, 4% und 4,75% belassen, so Sandra Rhouma, European Economist - Fixed Income bei AllianceBernstein.Die Sitzung selbst sei ereignislos verlaufen und das Ergebnis sei angesichts der wenigen zusätzlichen Informationen seit der März-Sitzung durchaus zu erwarten gewesen. In der Erklärung werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung (im Juni) beschlossen werde, sofern die Daten und die konjunkturellen Aussichten die Grundlage dafür schaffen würden. Tatsächlich seien einige Mitglieder sogar dafür gewesen, die Zinssätze bereits im April zu senken, sodass davon auszugehen sei, dass eine Zinssenkung im Juni bereits beschlossene Sache sei. Die EZB habe sich jedoch bewusst nicht auf einen Zinssenkungspfad für den Rest des Jahres festgelegt. ...

