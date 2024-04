Der Markt ist in Bewegung geraten. Die Zinsveränderungen am Kapitalmarkt treiben die Anleger dazu, ihre Portfolios neu aufzustellen. Und daran änderte auch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank nichts.Die Europäische Zentralbank bestätigte am Donnerstag, was bereits von allen erwartet worden war. Man beliess alle Zinssätze unverändert. Auch gab es keinen neuen Hinweis darauf, wann die EZB die erste Zinssenkung plant. Frau Lagarde betonte aber, dass man nach wie vor eine Inflationsrate 2,0 % anstrebt und die Zinsen senken will. Der ...

