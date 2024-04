Die Apple-Aktie notierte im Handel am Donnerstag an der Dow-Spitze. Eine Meldung von Bloomberg, dass der Konzern M4-Chips in die Mac-Reihe einbauen will, beflügelt den Kurs. Das Apple die KI in ihre Systeme einbaut wurde lange erwartet. Denn Neuigkeiten oder Innovation von Seiten des Konzerns fehlten bisher.Die Apple-Aktie notierte am Donnerstag an der Dow-Jones-Spitze. Eine entscheidende Rolle spielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...