Nachdem das Orderbuch 3,8-fach überzeichnet war, hat man nun das Papier in zwei Tranchen mit 10 und 30 Jahren Laufzeit und jeweils 1 Mrd. Euro Volumen begeben. Die zehnjährige Anleihe wird mit jährlich 5,875 % verzinst, der Ausgabepreis lag bei 99,619 %. Die 30-jährige Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 6,250 % und wurde zu 99,852 % ausgegeben. Der Erlös dient der Finanzierung des Investitions- und Wachstumsprogrammes "Growing Green", mit dem RWE bis zum Ende des Jahrzehnts sein grünes Portfolio weltweit auf mehr als 65 Gigawatt ausbauen will.



Mit der Anleihe betritt RWE den Ring im US-Anleihenmarkt. Bis 2030 will man nun jährlich Anleihen mit einem Volumen von durchschnittlich 3 bis 3,5 Mrd. in Euro und Dollar ausgeben. Das hört sich verheißungsvoll an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



