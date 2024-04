Wenn an der Börse nach guten Nachrichten die Kurse fallen, ist der Markt zunächst oben angekommen. So gestern geschehen, als die Europäische Zentralbank die Märkte auf eine erste Zinssenkung im Juni doch sehr offensichtlich eingestimmt hat. Alles andere wäre in acht Wochen wohl eine Überraschung, für die Christine Lagarde nun alles andere als bekannt ist. Die EZB wird sich also in der Tat von der US-Notenbank Fed emanzipieren und stattdessen den Schweizer Weg gehen. Wir stellen den Marktkommentar ...

