Die Tjara GmbH, Tochter von blau direkt, hat Mario Strehl zum Head of Customer Care berufen. Der Versicherungsmakler und Experte für Kundenservice unterstützt künftig das Unternehmen, das sich auf Ruhestandslösungen spezialisiert hat. Der Branchenexperte und Versicherungsmakler Mario Strehl unterstützt die Tjara GmbH, Tochter der blau direkt GmbH, künftig als Head of Customer Care im Bereich Kundenservice. In dieser Rolle soll er den Kundenservice optimieren und innovative Lösungen einführen, heißt ...

