In den vergangenen Handelswochen präsentierten sich die Anteilscheine von Energieriesen wie etwa TotalEnergies oder Repsol in einer anhaltend starken Verfassung. Auch im heutigen Handel machen die beiden Dividendenperlen wieder Boden gut. Der Grund für diese Entwicklung liegt auf der Hand: Am Ölmarkt verteuern sich Brent, WTI & Co erneut. So haben die beiden bekanntesten Ölsorten auch am Freitag im frühen Handel moderat zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ...

