Die RTL Group lockt Anleger derzeit mit einer satten Dividende. Stolze 7,8 Prozent beträgt die aktuelle Dividendenrendite des Medienkonzerns. Die Ausschüttung steht schon bald ins Haus. Lohnt es sich, noch schnell auf den Dividendenzug aufzuspringen?2,75 Euro je Aktie - so viel will die RTL Group für das Geschäftsjahr 2023 an ihre Anleger ausschütten. Auf dem aktuellen Kursniveau entspricht das einer Dividendenrendite von 7,8 Prozent. Um sich diese zu sichern, müssen Anleger die Aktie bis zum 24. ...

