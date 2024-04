Die Teuerung ist in Deutschland weiter auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise sind im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 % gestiegen. Damit ist die Inflationsrate so niedrig wie seit Mai 2021 nicht mehr. In den letzten Monaten hatten insbesondere die Lebensmittelpreise die Inflation befeuert. Dieser Effekt ist nun in die Gegenrichtung ausgeschlagen: Erstmals seit Februar 2015 sind im März 2024 Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat günstiger geworden; der Preisrückgang belief sich immerhin auf 0,7 %. Vor allem frisches Gemüse (-20,1 %) und Molkereiprodukte (-5,5 %) sind günstiger geworden. Energiepreise dagegen sind schon seit einiger Zeit auf dem Rückzug. Aber auch wenn das Inflationsgespenst immer mehr seinen Schrecken verliert, ist es noch nicht vollständig besiegt.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



