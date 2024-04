Hamburg (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die EZB die Zinssätze unverändert bei 4,00% (Einlagenfazilität) und 4,50% (Hauptrefinanzierungssatz) belassen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Lagarde schien in der Pressekonferenz ein wenig hin- und hergerissen zu sein, mit einer leichten Tendenz zur dovishen Seite, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. ...

