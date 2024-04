Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern veröffentlichte das Tschechische Statistikamt die Inflationsdaten für den Monat März, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verbraucherpreise seien im Vergleich zum Vorjahr um 2% gestiegen. Dies sei genau die gleiche Inflationsrate wie im Februar. Im Monatsvergleich seien die Preise in Tschechien um 0,1% gestiegen. Am stärksten sei die Teuerung in den Bereichen Immobilien und Gastronomie sowie im Transportwesen (Treibstoffpreise) gewesen. ...

