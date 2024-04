Am deutschen Aktienmarkt zeigte der DAX am Freitag eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um 0,85 Prozent auf 18.107,41 Punkte. Der MDAX und der EuroStoxx 50 konnten ebenfalls Zuwächse verbuchen, mit einem Plus von 1,09 Prozent beziehungsweise 0,8 Prozent. Dämpfende Faktoren für die Marktstimmung sind die abnehmenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA und geopolitische Risiken, ...

