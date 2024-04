HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 25 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Windanlagenbauers biete trotz des bisherigen Anstiegs weiterhin erhebliches Kurspotenzial, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte ganz besonders, wenn man die höhere Bewertung von GE Vernova vergleiche./mf/mis



