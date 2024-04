First North Denmark: SPENN Technology A/S - name change to SPARK Technology A/S

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 16 April 2024. ISIN: DK0062268686 ----------------------------------------- Name: SPENN Technology ----------------------------------------- New name: SPARK Technology ----------------------------------------- Short name: SPENN ----------------------------------------- New short name: SPARK ----------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 145941 ----------------------------------------- For yderligere oplysninger, kontakt venligst Certified Adviser: Baker Tilly Corporate Finance P/S