Spiber Inc. (Direktor und vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Kazuhide Sekiyama; im Folgenden "Spiber" genannt), ein Startup-Unternehmen im Bereich des Biomanufacturing, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde im Umfang von über 10 Milliarden JPY bekannt geben zu können. Diese Finanzierung, an der nicht nur bestehende Aktionäre sondern auch zusätzliche Investoren teilnahmen, wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Massenproduktion seiner innovativen Brewed Protein-Materialien zu beschleunigen und den weltweiten Vertrieb zu erleichtern. Damit leistet die Firma einen weiteren Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft.

Das proprietäre Brewed Protein-Material von Spiber bildet eine neue Materialkategorie¹, die in mehr als 15 Jahren Forschung entwickelt und verfeinert wurde. Durch die Nutzung der vielfältigen, zyklischen Natur von Proteinen, einem der wichtigsten Bausteine des Ökosystems der Erde, zielt das Unternehmen darauf ab, eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, die im Einklang mit der Natur existiert. Mithilfe modernster Biotechnologie werden die Proteine von Spiber auf DNA-Ebene sorgfältig designt und durch einen proprietären mikrobiellen Fermentationsprozess mit pflanzlichen Rohstoffen hergestellt. Angesichts des schnell wachsenden Bedarfs an nachhaltigen Lösungen wurden der Wert und das Potenzial von Brewed Protein-Materialien von Investoren und Verbrauchern gleichermaßen hoch bewertet. Spiber ist an zahlreichen gemeinsamen Projekten mit Bekleidungsmarken und anderen Partnern beteiligt. Bis heute haben 15 japanische und internationale Marken Produkte auf den Markt gebracht, die die Materialien von Spiber enthalten. Das Unternehmen wird sein Produktionssystem und seine Forschungs- und Entwicklungsplattform weiter ausbauen, um die erwartete steigende Nachfrage und die sich diversifizierenden Anforderungen zu erfüllen.

1: Am 1. November 2021 gab die International Organization for Standardization (ISO) eine Überarbeitung der Definition von "Proteinfaser" in ISO2076 heraus. In dieser Überarbeitung umfassen "Proteinfasern" nicht nur natürlich gewonnene Proteine, sondern auch synthetisch hergestellte Proteine. Außerdem wurde der Mindestgehalt an Proteinen für Fasern, die dieser Definition entsprechen, nun auf 80 festgelegt. Durch die Veröffentlichung dieses Standards wurden synthetisch strukturierte Proteinmaterialien zum ersten Mal international als neue Materialkategorie anerkannt.

Botschaft des Firmengründers

"Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen unserer Investoren, Finanzinstitute und Partnerunternehmen, die den Wert unserer Technologieplattform, unserer Entwicklungsmaterialien und unserer Geschäftsaussichten genau kennen. Trotz des schwierigen Umfelds für die Mittelbeschaffung für Start-ups aufgrund der globalen wirtschaftlichen Situation sind wir in der Lage, unser Wachstum dank ihrer Anerkennung und Einschätzung fortzuführen. Wir engagieren uns weiterhin für den Auf- und Ausbau der biotechnologischen Grundlagen, die für die Verwirklichung einer Gesellschaft auf Basis der Kreislaufwirtschaft unerlässlich sind, und nehmen unsere Verantwortung für die gesellschaftliche Umsetzung als Vorreiter in diesem Bereich wahr."

- Kazuhide Sekiyama, Direktor und vertretungsberechtigter Geschäftsführer von Spiber Inc.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities und Anderson Mori Tomotsune fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für diese Eigenkapitalfinanzierung.

Brewed Protein-Materialien

Bei Brewed Protein-Materialien handelt es sich um Fasern, Harze, Folien und andere Materialtypen, die auf Pflanzen basieren und im Labor gezüchtet werden. Sie entstehen durch die mikrobielle Fermentierung (Gärung). Diese neue Materialklasse wurde unter Nutzung der proprietären Technologieplattform von Spiber entwickelt, die ein individuelles Design und eine molekulartechnische Herstellung von an der Natur angelehnten Polymeren ermöglicht. Diese Materialien können für unterschiedlichste Zwecke alternative Lösungen für eine Vielzahl herkömmlicher tierischer, pflanzlicher und synthetischer Materialien darstellen, u.a. für Textilanwendungen für die Bekleidungsindustrie, die unseren Schwerpunkt bilden.

Spiber Inc.

Spiber Inc. ist ein im September 2007 gegründetes japanisches Biotechnologie-Start-up, das modernste synthetische Biologie, Polymer- und Materialwissenschaften für die Entwicklung seiner neuartigen Brewed Protein-Materialien einsetzt, die durch die mikrobielle Fermentationstechnologie aus pflanzlichem Zucker hergestellt werden.

Spiber Inc.

