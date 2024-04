Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Group genehmigen alle Anträge und wählen Xiaoqun Clever-Steg und Stefan Meister als neue Verwaltungsratsmitglieder



12.04.2024 / 13:33 CET/CEST



Basel, 12 April 2024 - An der heutigen Generalversammlung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit. An der Versammlung nahmen 265 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die zusammen mit den vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktien 70.6% des gesamten Aktienkapitals repräsentierten. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten folgende Traktanden: Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung

Nicht-finanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung

Fixe Vergütung des Verwaltungsrats insgesamt für die nächste Amtsdauer

Vergütung der Geschäftsleitung

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 von CHF 0.85 pro Aktie. Die Dividende wird wie folgt ausbezahlt: CHF 64 Mio. (CHF 0.40 pro Aktie) aus den Kapitaleinlagereserven und um CHF 72 Mio. (CHF 0.45 pro Aktie) aus den Gewinnreserven, wodurch sich ein Gewinnvortrag von rund CHF 1.7 Mrd. ergibt. Abzüglich der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35% wird eine Nettodividende von CHF 0.69 pro Aktie ausbezahlt. Die Dividende wird ab dem 18. April 2024 ausbezahlt. Das Ex-Dividendendatum ist der 16. April 2024.

Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Wahl von Petra Rumpf als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl von Olivier Filliol, Marco Gadola, Thomas Straumann und Regula Wallimann als Verwaltungsratsmitglieder - jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Wahl von Xiaoqun Clever-Steg und Stefan Meister als neue Verwaltungsratsmitglieder.

Gilbert Achermann, Juan José Gonzalez und Nadia Tarolli Schmidt haben sich entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Im Namen der Aktionärinnen und Aktionäre und des Unternehmens dankte Ihnen der Verwaltungsrat für ihr Engagement und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. Thomas Straumann und Petra Rumpf bedankten sich insbesondere bei Gilbert Achermann für mehr als 25 Jahre Einsatz für das Unternehmen.

Wiederwahl von Regula Wallimann und Marco Gadola sowie Wahl von Olivier Filliol in den Personal- und Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr

Wiederwahl der Neovius AG in Basel als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr

Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 Die Wahlergebnisse finden sich im Anhang zu dieser Mitteilung. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 10. April 2025 im Kongresszentrum der Messe Basel statt. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 11 000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz Telefon: +41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte: Corporate Communication Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Jana Erdmann: +41 (0)61 965 12 39

Frank Keidel +41 (0)61 965 19 76 E-mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 Derya Güzel +41 (0)61 965 18 76 E-mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser Mitteilung genannten oder implizierten abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

