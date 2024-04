London (www.anleihencheck.de) - Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management, teilt seine Einschätzung zur Entwicklung in den Vereinigten Staaten und ordnet das jüngste Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) ein.Hier sein aktueller Marktkommentar:"Die Renditen von US-Staatsanleihen sind nach dem stärker als erwarteten Bericht zur Inflation in den Vereinigten Staaten deutlich gestiegen. Auch die Kerninflation stieg im März um +0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Angesichts dieser Entwicklungen wird es schwieriger, das Narrativ einer in Richtung Zwei-Prozent-Ziel laufenden Inflation am Leben zu halten. Rückblickend ist es erstaunlich, wie deutlich der Konsens des Marktes zu bevorstehenden Zinssenkungen während der vergangenen Monate schien. ...

