Die Analysten der Bank of America (BofA) prognostizieren, dass der Kupferpreis bis 2026 auf etwa 12.000 USD pro t ansteigen könnte. Dies geht aus einem Bericht hervor, der Anfang der Woche durch ein Analystenteam der BofA vorgelegt wurde und an dem u.a. der Rohstoffstratege Michael Widmer mitgewirkt hat. Im Kern sieht der Bericht das Problem auf der Angebotsseite. So führe das eingeschränkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...