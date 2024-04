Die Ölpreise haben am Freitag angesichts einer steigenden Eskalationsgefahr im Nahen Osten zugelegt. Gegen Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Juni 90,62 Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Mai stieg um 99 Cent auf 86,01 Dollar.Nach wie vor bewegen sich die Erdölpreise knapp unter ihren Höchstständen seit Oktober, die sie in der vergangenen ...

