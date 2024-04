Wie wird sich Arbeit noch in diesem Jahr verändern? IWG hat zehn Trends ausgemacht, die besonders in der hybriden Arbeitswelt ab dem Jahr 2024 eine immer größere Rolle spielen werden. Viele davon stehen in Zusammenhang mit Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie. Das aktuelle White Paper von IWG hat sich mit der Frage beschäftigt: Welche Trends werden das Arbeitsleben im Jahr 2024 weltweit prägen? Die International Workplace Group (IWG) ist ein internationaler Anbieter von flexiblen Arbeitsplätzen. ...

