Sag beim Abschied leise Servus: Varta kurz vor dem Abgrund? Aktie fällt ins Bodenlose

Der Wind hat sich gedreht und bläst Varta nun mitten ins Gesicht. So stark, dass der Batteriespezialist gezwungen ist, mit den Gläubigern Stillhaltevereinbarungen auszuhandeln. Wie schwer ist der Konzern angeschlagen?Die Lichter in der Konzernzentrale in Ellwangen sind noch nicht aus, aber sie flackern bedenklich. Das zeigt schon der Zeitpunkt der Veröffentlichung der nächsten Hiobsbotschaft des MDAX-Konzerns. Donnerstag um 20:34 Uhr, deutlich nach Xetra-Schluss, kommt die Nachricht mit der Überschrift: "Varta AG aktualisiert Restrukturierungskonzept". Hatte der Konzern gehofft, dass zu so später Stunde die Reaktion nicht so heftig ausfällt und sich die Anleger bis morgen früh wieder …

