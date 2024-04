In Belgien investiert die wallonische Regierung 105 Millionen Euro in die Beschaffung von Elektrobussen und die dazugehörige Ladeinfrastruktur. Stationiert sein werden die strombetriebenen 18- und 24-Meter-Busse in Tilleur, einem Stadtteil von Saint-Nicolas in der wallonischen Provinz Lüttich. Der Zuschuss in Höhe der genannten 105 Millionen Euro fließt konkret in die Beschaffung von 32 Elektrobussen - im Einzelnen in 14 Gelenkbusse und 18 Doppelgelenkbusse ...

