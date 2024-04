WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im März stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Einfuhrpreise um 0,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Importpreise ebenfalls um 0,4 Prozent zu. Auch hier war ein Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden. Damit sind die Einfuhrpreise erstmals seit Januar 2023 im Jahresvergleich wieder gestiegen.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Fed hat die Leitzinsen zuletzt auf hohem Niveau unverändert gelassen. An den Finanzmärkten wird zwar auf eine Zinssenkung im weiteren Jahresverlauf spekuliert. Die Zinssenkungserwartungen wurden zuletzt aber durch die hartnäckige Inflation und die robuste Wirtschaft gedämpft./jsl/bgf/nas