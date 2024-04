Der Goldpreis hat am Freitag seinen Höhenflug fortgesetzt. Am Mittag kletterte der Preis für eine Feinunze in der Spitze bis auf 2.400,67 Dollar und damit auf einen weiteren Höchststand. Der als sicherer Anlagehafen geltende Rohstoff erhielt unter anderem durch die schwelenden Spannungen im Nahen Osten Auftrieb. Auch Silber wurde auf dem höchsten Stand seit Februar 2021 gehandelt.Das Edelmetall Gold ...

