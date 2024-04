Der Sportartikelmarktführer erhielt gestern, dank einer Studie von JPMorgan, neue Aufmerksamkeit. Gelöst vom Diktat der Zahlen, erwarten die Analysten einen neuen Superzyklus von Innovationen.



Kursziel 122 $ und "Übergewichten" (Overweight) sind die Zusammenfassung. Der Optimismus basiert auf neuen Produkten in Leichtathletik und Laufsport, Basketball und Fußball. Die Innovationen sollen in den nächsten zwölf Monaten auf den Markt kommen, somit eventuell im Umfeld der Olympischen Spiele und der Fußball-WM.



Erst im März hatte Nike die Anleger gewarnt: Die erste Hälfte des nächsten Geschäftsjahrs 2024/25 (ab Juni) könnte unangenehm werden. Der Umsatz werde in diesem Zeitraum eventuell schrumpfen, und zwar prozentual niedrig-einstellig. Ausgerechnet in einem Jahr der sportlichen Super-Events.



Am gleichen Tag zeigte Nike die Zahlen für das dritte Fiskalquartal (bis Ende Februar). Mit leichtem Umsatzplus, insbesondere in Gesamtchina (+ 5 %) und Nordamerika (+ 3 %). Sowie einer um 150 Basispunkte auf 44,8 % ausgebauten Bruttomarge. Aber einem rückläufigen Nettogewinn (- 5 % auf 1,17 Mrd. $). Also ging die Aktie nach dem 21. März NIKE-Aktie weitere ca. 9 % abwärts.



Der gestrige Auftrieb von 3,4 % passt auch gut auf die Charttechnik mit der langfristigen Aufwärts-Unterstützung seit 2018 (siehe Abbildung). Für eine Rückkehr an die 100 $ wird es auch auf die Prognosen der Konkurrenten, also insbesondere ADIDAS, PUMA, UNDER ARMOUR, LULULEMON ATHLETICA und ANTASPORTS ankommen. In der Regel steigern weltweite Super-Events die Sportbegeisterung. Von der positiven Auswirkung auf die Branche wird gerade der Marktführer profitieren.



Helmut Gellermann



