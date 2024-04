LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Die Aktien des Ölkonzerns seien in Relation zu ihrem fundamentalen Wert zu niedrig bewertet, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund überrasche es nicht, dass der Ölkonzern Adnoc laut Medienberichten Interesse an BP haben könnte./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 06:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 06:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken