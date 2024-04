NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 13,40 auf 15,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertungen im europäischen Bankensektor blieben generell wenig anspruchsvoll, die Aussichten stützten eine konstruktive Haltung, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In den kommenden Quartalen sollte der Fokus auf einer robusten Gewinnentwicklung im Umfeld niedriger Zinsen liegen ebenso wie auf der Nachhaltigkeit der Kapitalerträge. Mit Blick auf Einzelwerte sieht Hallam vor allem BNP, Santander, Deutsche Bank, Intesa, KBC, UBS und Unicredit in positiven Licht./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 21:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

