Helium zurück unter den Top 100 - noch 10x bis zum ATH

Helium, ein bedeutender Akteur in der Branche der dezentralisierten öffentlichen Infrastruktur (DePIN), erreichte diese Woche ein Tief von 5,2368 US-Dollar. Danach erholte sich der Preis und stieg über den wichtigen Widerstandspunkt von 6 US-Dollar und steht aktuell bei 6,2 US-Dollar, was Helium wieder auf Nummer 98 der größten Kryptowährungen bringt .

Helium Chartanalyse, Quelle: www.tradingview.com

Helium unterschied sich von anderen Altcoins wie EOS und BitTorrent dadurch, dass es lange Zeit unter dem 50-Tage-Durchschnitt lag, eine Kennzahl, die den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 50 Tage darstellt. Erst kürzlich gelang es Helium, diese wichtige Marke zu durchbrechen.

Der Relative Vigor Index (RVI), ein Indikator, der die Stärke der Kursbewegung bewertet, zeigt derzeit nach oben, was auf eine mögliche Stabilisierung oder Verbesserung hindeutet. Die derzeitige Prognose für den Helium-Token bleibt neutral.

Sollte der Preis unter die Unterstützungsgrenze von 5,2368 US-Dollar fallen, würde dies anzeigen, dass Verkaufsdruck dominiert und der Preis weiter sinken könnte. Andererseits hat Helium ein Doppeltop-Muster bei 9,5520 US-Dollar gebildet, ein charttechnisches Muster, das oft eine Trendumkehr signalisiert. Sollte der Preis jedoch dauerhaft über dem 50-Tage-Durchschnitt bleiben, könnte dies weitere Kurssteigerungen ankündigen.

Real-Anwendungen bieten Potential

Die Anwendungen von Helium könnten für die Zukunft des "Internet der Dinge" (IoT) von großer Bedeutung sein, insbesondere aufgrund seiner Effizienz und Kostenersparnis.

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist Owen Equipment, ein Unternehmen, das sich mit der Herausforderung konfrontiert sah, hohe monatliche Kosten und ineffiziente Batterieleistung durch seine bisherige Nutzung der 3G-Mobilfunkverbindungen zu bewältigen. In der Suche nach einer kosteneffektiven und vertragsfreien Alternative stieß Owen Equipment auf LoneStar Tracking, das eine Vielzahl von Konnektivitäts- und Managementlösungen anbietet, darunter auch solche, die auf Helium LoRaWAN basieren.

Tracking von Fahrzeugen mit Helium, Quelle: www.helium.com

LoRaWAN, eine Technologie für Low-Power Wide-Area Networks (LPWAN), bietet im Vergleich zu traditionellen mobilenVerbindungen erhebliche Vorteile. Zum Beispiel resultieren LoRaWAN-Tracker, die auf Helium laufen, in einer durchschnittlich doppelten Batterielebensdauer und kosten 47% weniger als herkömmliche Verbindungsoptionen. Diese Effizienz ermöglicht es Owen Equipment, die firmeneingenen Assets im Wert von über 2 Millionen US-Dollar effektiver zu verwalten und zu schützen. Die breite Abdeckung durch das öffentliche Helium-Netzwerk unterstützt zudem die lückenlose Verfolgung der Geräte.

Durch die Nutzung von Helium LoRaWAN kann Owen Equipment Diebstähle verhindern, den Standort und die Verfügbarkeit von Ausrüstungen in Echtzeit verwalten und die Koordination zwischen den Niederlassungen optimieren, um Lieferverzögerungen zu mindern und den Bedarf an Geräten effizient zu decken. Dies zeigt das Potenzial von Helium, zukunftsweisende Lösungen für das Internet der Dinge anzubieten, die sowohl kosteneffizient als auch leistungsstark sind.

Ein anderes Projekt, welches Krypto und Web3 Technologien zusammenbringt ist 5thScape. Das VR Projekt möchte Entertainment, Gaming und Learning auf die Blockchain bringen und damit diesen aufstrebenden Sektor aufs nächste Level heben.

Blockchain zeigt Stärken gegenüber zentralen Servern

Im Kern des 5thscape-Ökosystems steht der 5SCAPE Token, eine Kryptowährung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Dieser Token ist entscheidend für den Zugang zu exklusiven VR-Inhalten und unterstützt eine Vielzahl von Funktionen innerhalb der Plattform, darunter Transaktionen, Staking und die Teilnahme an Governance-Entscheidungen.

Die Plattform von 5thscape richtet sich primär an VR-Enthusiasten und Gamer, die nach einer immersiven und interaktiveren VR-Erfahrung suchen. Nutzer können den 5SCAPE Token verwenden, um Spiele zu kaufen, an speziellen Events teilzunehmen oder exklusive VR-Inhalte freizuschalten.

Darüber hinaus bietet das Staking von 5SCAPE Token die Möglichkeit, passive Einkünfte zu erzielen, indem Nutzer ihre Token im Netzwerk einsetzen, um Netzwerksicherheit und -betrieb zu unterstützen.

Das 5thscape-Projekt hat bereits bemerkenswerte Erfolge im Presale verzeichnet und 5,1 Millionen US-Dollar gesammelt. Für Frühkäufer bietet das Projekt erhebliche Gewinnmargen, da der aktuelle Preis des Tokens 205% unter dem vorgesehenen Listing-Preis liegt. Dieses Preisgefälle bietet eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für neue Investoren.

Wichtig dabei zu beachten sind die Claiming-Richtlinien, da ein bestimmter Anteil der im Presale erworbenen Token für eine festgelegte Zeit im Staking verbleibt. Dieses Staking dient der Unterstützung und der Sicherheit des Netzwerks, was für die langfristige Stabilität und das Wachstum der Plattform entscheidend ist.

Zusätzlich zum finanziellen Anreiz erhalten Presale-Investoren kostenlosen Zugang zu einer Vielzahl von VR-Inhalten, was das Angebot besonders für VR-Enthusiasten attraktiv macht.

Insgesamt präsentiert sich 5thscape als vielversprechendes Investment für Investoren und VR-Interessierte, die nach innovativen Möglichkeiten im Bereich der virtuellen Realität suchen. Mit den erheblichen Rabatten im Presale und den zusätzlichen Inhalten bietet das Projekt sowohl kurz- als auch langfristige Anreize, sich zu engagieren und teilzunehmen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.