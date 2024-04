Goldpreis steigt über 2.400 Dollar - Anleger hoffen auf Fed und EZB

Mit 2.400 Dollar pro Einheit kostet eine Feinunze des Edelmetalls so viel wie nie zuvor in der Geschichte. Starke US-Inflationsdaten vom vergangenen Mittwoch scheinen Anleger damit zu ignorieren. Übergeordnet bleibt die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen das Zünglein an der Waage. Nicht zuletzt dürften auch die geopolitischen Risiken weiterhin für Gesprächsstoff am Markt sorgen. US-Verbraucherpreise stärker als gedacht - "Fed-Watch-Tool" signalisiert geringe Wahrscheinlichkeit für Juni-Zinssenkung Stärker als erwartete US-Teuerungsdaten haben Anleger in der zweiten Wochenhälfte nicht aus der Fassung gebracht.

Mit 3,8 Prozent lag die im Fachjargon sogenannte Kernrate der Teuerung über den Erwartungen von 3,7 Prozent.

In diesem Zusammen könnte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) schlagkräftige Argumente in den Händen halten, um das Zinsniveau länger hochzuhalten als gedacht.

Das vielerorts beachtete "Fed-Watch-Tool" aus dem Hause der CME Group signalisiert für die Juni-Sitzung mittlerweile lediglich eine Chance von rund 23 Prozent, dass es zu einer Zinssenkung um 25 Basispunkte kommt. Vor einer Woche hatte die Chance dafür noch über 50 Prozent betragen. Aktuelle Webinare: Die Kunst des Faktor-Optionsscheinhandels: Mit Expertentipps zum Erfolg - Mittwoch, 24 April 2024 18:00 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.