München (ots) -Vor den Landtagswahlen in Sachsen: Hilft Reden gegen radikale Parteien, Herr Kretschmer?Laut Umfragen verlieren nicht nur in Sachsen immer mehr Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien. Ministerpräsident Michael Kretschmer kämpft um seine Wiederwahl. Seine Strategie: Bürgernähe und die unbedingte Bereitschaft zum Gespräch. Ein Rezept, das auch auf Bundesebene funktionieren könnte?Die Gäste:Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident Sachsens)Elisabeth Niejahr (Geschäftsführerin "Demokratie stärken", Gemeinnützige Hertie-Stiftung)Ilko-Sascha Kowalczuk (Historiker und Publizist)"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)