In wenigen Tagen findet eines der wichtigsten Ereignisse in der Krypto-Welt statt, das vierte Halving der beliebtesten Digitalwährung. Was das für Anleger bedeutet und was sie beachten sollten.Das Krypto-Ökosystem steht vor einem seiner bedeutsamsten Ereignisse - dem Bitcoin-Halving nächste Woche. Dieses Ereignis, das etwa alle vier Jahre stattfindet, wird voraussichtlich wieder erhebliche Auswirkungen auf den Preis und die Marktstrukturen von Bitcoin haben. Die wichtigsten Punkte, was das Halving überhaupt ist und worauf die Anleger dabei achten sollten, hat wallstreetONLINE hier zusammengefasst: Was ist ein Bitcoin-Halving? Das Halving reduziert die Belohnung, die Miner für das Hinzufügen …