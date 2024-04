Die meistgehandelten Produkte: Verstärkte Nachfrage bei Gold und Industriewerten

Einen Tag nach der EZB-Sitzung startet der DAX® bei 18.122,36 Punkten mit einem leichten Plus in den frühen Handel. Obwohl der Leitzins vorerst stabil bleibt, deutet die Zentralbank eine Lockerung ihrer Geldpolitik in den kommenden Monaten an. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute Knock-Out-Put-Optionsscheine auf den Flugzeughersteller Airbus.

Der Aktienkurs korrigierte in den letzten Tagen, aufgrund der Bekanntgabe von steigenden Kosten in der Produktion. Der Goldpreis hat in letzter Zeit fast täglich ein neues Allzeithoch erreicht, zuletzt am Freitag mit 2400 US-Dollar pro Unze. Anleger sicherten sich mit Knock-Out-Put-Optionen ab und fragen vermehrt Silber Knock-Out-Calls nach.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Optionsscheinenen waren heute Gold, Alphabet Inc., Bechtle AG und Daimler Truck Call-Optionsscheine hoch im Kurs. Bei den Faktor-Optionsscheinen fragen Anleger weiterhin verstärkt UnitedHealth und Rheinmetall sowie den DAX® nach. Bei Tesla sehen Anleger jedoch sinkende Kurse und kaufen Faktor-Short-Optionsscheine, obwohl der Aktienkurs positiv in den Handel gestartet ist. Grund hierfür ist die Bekanntgabe, dass innerhalb der nächsten 18 Monate ein Model-2-Fahrzeug zusammen mit Robotaxis auf den Markt gebracht werden soll.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Airbus Group Put HD49KF 4,58 164,76 EUR 209,987775 EUR 3,62 Open End DAX® Call HD3LJW 3,77 18103,00 Punkte 17741,227262 Punkte 21,87 Open End Gold Put HD3F2X 0,79 2394,02 USD 2400,791718 USD 12,3 Open End Silber Call HD4C49 4,08 29,08 USD 24,762974 USD 6,66 Open End Rheinmetall Call HD34YA 7,08 539,80 EUR 472,30039 EUR 7,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.04.2024; 14:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HD1GHE 34,74 2396,46 USD 2125,00 USD 6,5 20.12.2024 Alphabet Inc. Call HC772V 0,98 160,08 USD 158,00 USD 15,42 19.06.2024 Bechtle AG Call HD1W53 0,18 48,93 EUR 52,00 EUR 25,78 19.06.2024 Daimler Truck Holding Call HD3868 2,80 45,54 EUR 44,00 EUR 16,87 19.06.2024 DAX® Call HD3M12 1,90 18082,50 Punkte 18300,00 Punkte 37,5 07.05.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.04.2024; 14:27 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag UnitedHealth Group Inc. Long HD31AS 5,86 441,69 USD 294,57149 USD 3 Open End DAX® Long HC01KH 12,68 18069,00 Punkte 14366,576741 Punkte 5 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 13,54 540,80 EUR 456,799635 EUR 7 Open End Rheinmetall AG Long HB9D1X 21,91 540,80 EUR 466,314926 EUR 8 Open End Tesla Inc. Short HD2XL4 8,96 173,06 USD 196,434603 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.04.2024; 14:43 Uhr;

