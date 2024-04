FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hugo Boss von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. In einem schwierigen Konjunkturumfeld herrsche derzeit Kaufzurückhaltung, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den Quartalszahlen des Modehauses. Die Strahlkraft der erneuerten beziehungsweise verjüngten Marken reiche aktuell nicht mehr aus, um in diesem Umfeld prozentual zweistelliges Konzernumsatzwachstum zu generieren. Der Experte senkte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 14:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 14:25 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A1PHFF7