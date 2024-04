LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 462 Euro belassen. Die Schwäche des Kosmetikherstellers in den USA und China dürfte am Markt schon so erwartet werden, Kursrücksetzer dürften daher gekauft werden, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management werde in der Telefonkonferenz zu den Zahlen aber für Zuversicht sorgen müssen mit Blick auf eine Erholung des Wachstums im zweiten Halbjahr./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 10:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 10:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

