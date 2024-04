In der Kalenderwoche 15 (08.04. - 12.04.2024) geht es hoch her am KMU-Anleihemarkt - von Neuemissionen über Notierungsaufnahmen, Gläubigerabstimmungen, geplanten Anleihen-Verkäufen und Finanzkennzahlen bis hin zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist alles dabei. Starten wir mit der neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3829F5) der ABO Wind AG, die erstmal einen fünfjährigen Green Bond (SPO von imug rating) mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Mio. Euro emittiert. Der Zinskupon der Anleihe, deren Mittel für Erneuerbare Energien-Projekte eingesetzt werden sollen, wird in einer noch final festzulegenden Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % p.a. liegen. Der ABO Wind-Green Bond 2024/29 kann ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro seit dem 12. April 2024 über die Webseite der Emittentin gezeichnet werden. Vom 22. April 2024 bis 02. Mai ist zudem eine Zeichnung über die Börse möglich.

Die neue Unternehmensanleihe 2024/29 der Karlsberg Brauerei GmbH (ISIN: NO0013168005), die als Nordic Bond strukturiert ist, befindet sich seit dieser Woche ebenfalls in der Zeichnungsphase. Die neue Karlsberg-Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und wird in einer Zinsspanne zwischen 6,00% und 7,00% p.a. verzinst. Ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro kann die Anleihe bis voraussichtlich zum 25. April 2024 gezeichnet werden. "Wir verfolgen weiter unsere auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte Markenstrategie und sehen es als unsere Aufgabe, durch unsere Getränke das Leben unserer Konsumenten schöner zu machen und ein gesundes Unternehmen über Generationen weiterzugeben. Dabei fokussieren wir uns auf die Entwicklung und den Ausbau unserer beiden starken Kernmarken Karlsberg und MiXery. Der Anstieg unserer inländischen Getränkeumsätze um rund 2,5 Mio. ...

