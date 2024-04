Der Bitcoin hat in den vergangenen Tagen einen Großteil der Verluste aus der Vorwoche aufgeholt und notiert auf 7-Tage-Sicht rund fünf Prozent höher. Am Freitagnachmittag sind allerdings keine großen Sprünge drin - der Kurs verharrt mit moderaten Verlusten im Bereich der 70.000-Dollar-Marke. Doch auch das werten Branchenbeobachter positiv."Oberflächlich betrachtet scheint es vielleicht so, als habe Bitcoin die Richtung verloren, aber die Kursbewegung am Mittwoch offenbarte fundamentale Stärke", ...

