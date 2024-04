Volkswagen erlebte im März einen leichten Rückgang in den Fahrzeugauslieferungen, hauptsächlich bedingt durch sinkende Verkaufszahlen in Europa und China, während in Amerika Zuwächse verzeichnet wurden. Trotz dieser Schwankungen zeigt der Gesamtverlauf des ersten Quartals ein positives Bild mit einem Anstieg der Gesamtlieferungen und starken Zuwächsen bei Elektrofahrzeugen in China. Volkswagen navigiert durch Absatzschwankungen Im ...

