WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. April (16. KW)

=== M O N T A G, 15. April 2024 *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse des Survey of Monetary Analysts 10:15 DE/Expertenrat für Klimafragen, Pk zum Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar 11:30 DE/Regierungs-PK 12:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Economic Dialogue zum Thema "15 Jahre Schuldenbremse - Finanzpolitik für die Wirtschaftswende", Berlin *** 14:00 IE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im University College Dublin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April *** 16:00 US/Lagerbestände Februar - CN/People's Bank of China, Entscheidung über Zinssatz der Medium Term Lending Facility (MLF) - Beginn der China-Reise von Bundeskanzler Scholz - Beginn der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank D I E N S T A G, 16. April 2024 *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Trading Update 1Q 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise März *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März *** 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu Konjunkturausblick und Geldpolitik *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März *** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltwirtschaftsausblick *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März *** 16:15 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Global Financial Stability Report *** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu digitalem Euro 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA *** 18:00 US/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York *** 19:15 US/Fed-Chairman Powell, Interview im Wilson Center *** - US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** - DE/Nagarro SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - Bundeskanzler Scholz beendet China-Reise M I T T W O C H, 17. April 2024 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Trading Statement 1Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1H *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März *** 08:00 GB/Erzeugerpreise März *** 10:00 DE/Covestro AG, HV *** 10:00 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März (endgültig) *** 11:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede in Vorstandssitzung der Italian Banking Association 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 12:30 US/G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Arbeitsessen 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q *** 15:00 US/EZB-Direktor Cipollone, Interview bei IIF Global Outlook Forum *** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Fiscal Monitor 15:00 US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an World Economy Summit, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände DoE *** 17:00 US/EZB-Ratsmitglied Hernandez de Cos, Interview bei IIF Global Outlook Forum *** 17:45 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei International Research Forum on Monetary Policy *** 18:00 US/BoE-Governor Bailey, Interview bei IIF Global Outlook Forum *** 20:00 US/Fed, Beige Book - US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Washington *** 22:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Mester, Rede bei South Franklin Circle Dialogues Series event - BE/EU-Sondergipfel - HR/Parlamentswahlen D O N N E R S T A G, 18. April 2024 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK) 07:35 FR/Forvia SE, Umsatz 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 CH/Handelsbilanz März *** 09:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB-Jahrsberichts im EP *** 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Bilanz-Pk *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Februar *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV 12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pressekonferenz im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank zur Globalen Politikagenda 14:00 US/Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbank-Präsident Nagel, Pk bei Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Washington *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März *** 17:00 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Prosperity Partnership Fort Lauderdale Meeting *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q *** 19:15 US/G-20, Pressekonferenz im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 19:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei 2024 EU-US Symposium *** 23:45 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede in der University of Miami Herbert Business School - US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Washington *** - DE/Sixt SE, Kapitalmarkttag - BE/EU-Sondergipfel endet F R E I T A G, 19. April 2024 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise März *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März 11:30 DE/Regierungs-PK 15:00 US/Treffen des IWF-Lenkungsausschusses IMFC *** 17:30 US/IWF-Lenkungsausschuss IMFC, Pressekonferenz im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Moderiertes Bühnengespräch bei Freier Presse, Chemnitz *** 21:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zur Zukunft des Finanzsystems (mit BIZ-Chef Carstens) - US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Washington - EU/S&P, Ratingüberprüfung Griechenland - EU/S&P, Ratingüberprüfung Großbritannien - EU/S&P, Ratingüberprüfung Italien S O N N T A G, 21. April 2024 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede bei der Hannover Messe, Hannover - US/Jahrestagung von IWF und Weltbank endet ===

