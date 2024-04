DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. April (17. KW)

=== M O N T A G, 22. April 2024 *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 08:00 DE/BDI-Präsident Russwurm, VDMA-Präsident Haeusgen, ZVEI-Präsident Kegel, Verbände-Pk auf der Hannover-Messe, Hannover 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrundgang über die Hannover Messe, Hannover *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV Präsenzveranstaltung, kein Online-Pressezugang 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Online-Pressegespräch anlässlich Vorstandssitzung *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2023 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q 13:00 DE/Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie, Jahres-Pk *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April 16:10 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Präsident Wirtschaftsvereinigung Stahl u.a., Pressekonferenz: Klimafreundlicher Stahl für "grüne" Leitmärkte, Hannover *** 17:30 DE/Siemens AG, Pressekonferenz Hannover Messe *** 17:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung an der Yale University *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) D I E N S T A G, 23. April 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Steuereinnahmen März, Berlin 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 10:00 DE/Nordex SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EZB TENDER *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 16:00 US/Neubauverkäufe März *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q M I T T W O C H, 24. April 2024 *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q *** 09:35 DE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei EZB-Konferenz zu Zahlungsverkehr *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April 10:30 DE/Eon SE, PG zur Vorstellung der vierten H2-Bilanz *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Kapitalmarktprognose 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Justizminister Buschmann und Gesundheitsminister Lauterbach, Berlin *** 13:00 CN/Volkswagen AG (VW), China Capital Markets Day *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März *** 15:00 LU/RTL Group SA, HV (und Geschäftsbericht) *** - DE/Vitesco Technologies Group AG, HV - DE/Einhell Germany AG, Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 25. April 2024 *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 1Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (07:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 1Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q 08:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April *** 09:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung der EZB-Konferenz "Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World" 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/BASF SE, HV *** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Munich Re, HV *** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 11:00 DE/Fraport AG, "Future of Cargo" u.a. mit Lufthansa Cargo-Vorstand Dietmar Focke *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 DE/Hochtief AG, HV *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q - DE/Cherry SE, ausführliches Jahresergebnis - AU/Börsenfeiertag Australien F R E I T A G, 26. April 2024 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Südzucker AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q *** 08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Bayer AG, HV *** 10:00 DE/Continental AG, HV *** 10:00 DE/Merck KGaA, HV Livestream *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2024 10:21 ET (14:21 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.