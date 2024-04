© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Palantir gilt als Anleger-Liebling. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 33 Prozent zugelegt. Cathie Wood hat in dieser Woche nachgekauft - und auch Jim Cramer zeigt sich bullish und rät Anlegern, die Aktie zu kaufen.Cathie Woods Ark Invest hat in dieser Woche Palantir-Aktien gekauft. Über den ARKX Space Exploration and Innovation ETF hat die Starinvestorin 3.974 Aktien im Wert von 90,65 US-Dollar erworben. Es war der erste Kauf von Palantir-Aktien durch diesen ETF seit dem 5. März. Palantir ist für seine spezialisierte Datenanalysesoftware bekannt, die von Regierungsbehörden und großen Unternehmen eingesetzt wird. So hat Palantir vor kurzem einen Vertrag mit der US-Armee im Wert von 178 …