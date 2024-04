Apple Inc. hat in diesem Jahr Einbußen an der Börse hinnehmen müssen, da Investoren darauf warteten, dass das Unternehmen einen klaren Plan für zukünftiges Wachstum präsentiert. Nun scheint eine Trendwende in Sicht, nachdem bekannt wurde, dass Apple seine Mac-Computerreihe mit einem Fokus auf künstliche Intelligenz überarbeiten wird. Die Ankündigung führte zu einem Anstieg des Aktienkurses um 4,3%, was den Unternehmenswert um $112 Milliarden steigerte und damit die beste Performance seit fast einem Jahr markierte. Es zeichnet sich ab, dass AI das Schlüsselkonzept für eine mögliche Erholung der Verkaufszahlen darstellt, wobei der Fokus insbesondere auf der Integration von AI in das iPhone liegen wird. Es wird gemutmaßt, dass dies das [...]

