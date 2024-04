EQS-News: SFC Energy AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

SFC Energy AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2024 in Brunnthal mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



12.04.2024 / 17:45 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß §121 AktG

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SFC Energy AG Brunnthal ISIN DE0007568578 WKN 756857 Berichtigung der am 8. April 2024 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der SFC Energy AG am 16. Mai 2024

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 8. April 2024 hat der Vorstand der SFC Energy AG die ordentliche Hauptversammlung auf Donnerstag, den 16. Mai 2024, um 11:00 Uhr (MESZ) einberufen. Im Zuge der Verarbeitung durch den Bundesanzeiger ist in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2024 ein Druckfehler aufgetreten. Dies betrifft den als Anhang zu Tagesordnungspunkt 5 wiedergegebenen Vergütungsbericht. Der Druckfehler wird wie folgt berichtigt: II. Anhang, Zu Tagesordnungspunkt 5: Vergütungsbericht nach § 162 AktG, VERGÜTUNGSBERICHT DES VORSTANDS UND AUFSICHTSRATS DER SFC ENERGY AG In der Tabelle "GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VORSTANDSVERGÜTUNG DER GESCHÄFTSJAHRE 2022 UND 2023" betreffend den Vorstandsvorsitzenden Peter Podesser ist die Summe der variablen Vergütung ("Summe7") für das Jahr 2022 fehlerhaft mit EUR 3.499.56 angegeben worden. Richtigerweise lautet die Summe EUR 3.499.560. Die relevante Tabelle lautet richtigerweise wie folgt:

Gewährte und geschuldete Vorstandsvergütung der Geschäftsjahre 2022 und 202310 in EUR Zum 31.12.2023 amtierendes Vorstandsmitglied Peter Podesser Vorstandsvorsitzender seit 01.11.2006 2022 in % GV 2023 in % GV Feste Vergütung Grundvergütung 370.000 9,5% 370.000 58,5% + Nebenleistungen 14.490 0,4% 14.190 2,2% + Beitrag Unterstützungskasse2 10.000 0,3% 10.000 1,6% Summe6 394.490 10,1% 394.190 62,3% Variable Vergütung + Kurzfristige variable Vergütung 236.305 6,1% 238.733 37,7% Bonus3 + Langfristige variable Vergütung SARs ("SARS")4 1.663.352 42,7% - 0,0% SARs geschuldet8 1.599.903 41,1% - 0,0% Aktienoptionen ("AOP")5 - 0,0% - 0,0% Summe7 3.499.560 89,9% 238.733 37,7% = Ziel-Gesamtvergütung ("GV") 3.894.050 100,0% 632.923 100,0%



Es verbleibt im Übrigen unverändert bei der am 8. April 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2024. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Brunnthal, im April 2024 SFC Energy AG Der Vorstand



