Paris (www.anleihencheck.de) - Der überraschend kräftige Anstieg der US-Verbraucherpreise sorgte für schlechte Stimmung an der Wall Street, so die Experten der BNP in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Im März habe der Anstieg der Verbraucherpreise mit einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat einmal mehr über den Erwartungen gelegen. Damit habe auch die Jahresrate nicht wie prognostiziert von 3,2 auf 3,4 Prozent, sondern auf 3,5 Prozent zugelegt. Zeitnahe Leitzinssenkungen dürften somit für die meisten US-Notenbank-Gouverneure weiter in die Ferne rücken als bislang erwartet. Zumindest die bislang so heiß ersehnte Leitzinssenkung im Juni dürfte nun erst einmal vom Tisch sein. An den Terminmärkten belaufe sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinswende der FED bei ihren Sitzungen im Juni und Juli mittlerweile nur noch auf knapp 20 beziehungsweise 45 Prozent. Vor der Veröffentlichung der Daten seien es noch 55 und 70 Prozent gewesen. ...

