Paris (www.anleihencheck.de) - Nun, das war keine wirkliche Überraschung: Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen am Donnerstag unverändert gelassen, so Olaf Hordenbach, Chefredaktuer von Kundenmagazin von BNP Paribas "Märkte & Zertifikate weekly".4,5 Prozent, so bleibe der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich die Geschäftsbanken bei der EZB Geld leihen könnten. Einige Beobachter, und dazu gehöre auch Hordenbach, hätten sich mehr gewünscht. Eine erste Zinssenkung wäre von den Daten her möglich gewesen. Die Konjunktur im Euroraum schwächele, die Inflation sei deutlich zurückgekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...